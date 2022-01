A construção do seu currículo como um documento que funciona como um direcionamento profissional pode ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho atual.

Dicas para uma construção assertiva do currículo como um documento profissional

Sendo assim, é importante que tenha foco e direcionamento para que receba o convite para uma entrevista de emprego que seja pertinente ao seu perfil, bem como, que seja correlata ao seu objetivo de carreira profissional.

Destaque os seus dados pessoais de forma equilibrada

Informe seus dados pessoais certificando-se de que estejam atualizados, bem como, evite informar um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas. Além disso, evite informações excessivas, como o número de algum documento pessoal, por exemplo.

O objetivo deve ser sucinto e direto

É importante que você defina um objetivo na construção do currículo. Entretanto, esse objetivo deve ser sucinto e direto. Por exemplo: gerente de logística; assistente de recursos humanos; analista de atendimento ao cliente; auxiliar de faturamento etc.

A relevância da sua experiência profissional

A sua experiência profissional é um ponto completamente relevante na construção do seu currículo. Sendo assim, faça apontamentos sobre situações e atividades exercidas durante sua atuação em empresas anteriores.

Respeite a ordem cronológica inversa dos fatos

Além disso, é pertinente que você faça uso de palavras utilizadas dentro da sua área de atuação. Entretanto, tenha atenção para que você não construa uma descrição muito longa.

É necessário que o seu currículo seja atrativo

Pois é necessário que o seu currículo seja atrativo para que seja explorado durante uma entrevista de emprego. Ademais, respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, ou seja, priorize sempre os dados mais atuais.

A sua formação acadêmica

A sua formação acadêmica deve ser descrita considerando os certificados que você possui. Caso você possua algum curso que seja extracurricular e pertinente à sua área de atuação, também é aconselhável que você insira essa informação.

Crie uma relação entre suas competências e habilidades no resumo do seu currículo

Não menos importante, caso você queria resumir o seu currículo, crie uma relação entre suas competências e habilidades inseridas no resumo e as suas atividades descritas na sua experiência profissional. Visto que essa relação é um ponto relevante para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção.

Construa um currículo coerente e direcionado

Sendo assim, ao se atentar aos pontos citados, o seu currículo ficará coerente e será direcionado dentro do mercado para que se alcance o seu objetivo profissional.