Dieta de Bárbara no ‘BBB 22’ preocupa brothers e público

A alimentação de Bárbara Heck, participante do “BBB 22”, tem chamado a atenção dos internautas e dos outros participantes do reality. Nas redes sociais, muitos apontam que a sister poderia ter um transtorno alimentar.

Na madrugada desta segunda-feira, a dieta rígida foi motivo de conversa no quarto Lollipop, e a modelo se incomodou com a preocupação dos brothers. Agora, a equipe da participante se pronunciou sobre o assunto e afirmou que o comportamento dela está normal e que a pressão sobre o que ela come ou deixa de comer “já passou dos limites do aceitável”.

“No momento, as possibilidades estão limitadas, de acordo com o que ela gosta. Mesmo assim ela não reclama, se adapta. Se fosse numa situação normal, aqui fora, diríamos uma lista enorme de coisas saudáveis que ela adora comer. E as besteiras também, assim como vocês já devem ter visto ela comendo lá”, disse o comunicado.

A equipe de Bárbara disse que ela está sendo pressionada porque tem gostos e hábitos diferentes.

“Ela fez uma prova de resistência, nunca passou mal e nem sequer demonstra indícios de qualquer comportamento deste tipo. É muito ativa no jogo e nas provas, sendo inclusive reconhecida por sua inteligência emocional. Acontece que, fora toda a pressão do jogo, obviamente essa preocupação exagerada deixa a pessoa super vulnerável e chateada, como se tivesse que justificar o tempo todo suas vontades. Mas ela está bem e, sim, ela está saudável. De acordo com exames que fez para estar no programa”, concluiu.

Bárbara ficou visivelmente abalada e chegou a chorar ao ser questionada por sua dieta pelos brothers nesta segunda-feira.

“Eu não sento na frente de ninguém e fico falando: ‘Por que você tá comendo esse apresuntado? Por que você tá comendo isso?’. Eu não faço isso. Então por que vocês fazem comigo?”, questionou ela, que completou: “Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como”.

Durante o dia, a modelo falou que “chutou o balde” dentro do “BBB”.”Eu não como batata frita, nem bebo cerveja. Só aqui dentro. Quem me conhece lá fora deve estar pensando: ‘Eles estão preocupados com a alimentação dela, mas agora que ela tá comendo de tudo”, revelou.

Não foi só nessa segunda-feira que a alimentação da sister foi pauta na casa. Amigas da modelo no confinamento, Brunna e Laís demonstraram preocupação com a dieta rígida dela na semana passada. Durante o diálogo, a médica comentou que a gaúcha “não come arroz, nem feijão e nem pão, só ovo e café”. “Ela vai acabar arranjando uma doença por besteira nesse corpo dela”, respondeu Brunna.

Na sequência, Laís concordou e classificou a dieta de Bárbara como “perigosa”: “Já falei para ela, mas não adianta”, desabafou.