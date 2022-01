Dietas mirabolantes? Saiba como montar alimentação saudável no verão

O verão, estação de altas temperaturas, muitas cores e sabores, é também um período que precisamos ficar ainda mais ligado na nossa saúde. Isso porque há uma necessidade maior de se refrescar, consumir mais água e hidratar a pele. Acontece que o ‘calorão’, apesar de maravilhoso nos momentos de praia e piscina, pede cuidados redobrados ao longo da temporada.

Além disso, com biquínis e maiôs se tornando, praticamente, uniformes do verão, muitas pessoas passam a se preocupar ainda mais com a forma do corpo, afinal, a pele e as curvas ficam em bastante evidência – mas não se esqueça: não existe “corpo de verão”. O que importa de verdade é a saúde.

Diante desse cenário, ainda há quem aposte em dietas milagrosas que prometem resultados instantâneos. Para que você não caia nessa cilada, o portal iBahia entrevistou a nutricionista Carolina Dias, que tirou as principais dúvidas sobre a alimentação no verão.

Antes de aderir novos hábitos alimentares em sua rotina, é recomendado consultar um médico e um nutricionista. O seu corpo é um templo, seja gentil com ele e lembre-se que um corpo bonito é um corpo saudável.

Fique por dentro dos principais segredos para uma alimentação saudável no verão:

Uma dieta balanceada deve ser pautada em macronutrientes, micronutrientes e muita água

Grande parte das pessoas ainda se submetem a “dietas” ou “remédios milagrosos” para emagrecer no verão. A nutricionista Carolina Dias apontou que, para atingir resultados corporais satisfatórios para a estação e para a vida, é necessário pautar a alimentação de forma equilibrada em macronutrientes (carboidratos, lipídeos e proteínas), micronutrientes (vitaminas e sais minerais) e muita água.

Além disso, a profissional afirmou que o segredo da alimentação perfeita está na organização: “A organização é a palavra chave de uma dieta balanceada. Organizar-se antes de sair de casa (levando as refeições saudáveis para seu dia) e já deixar uma opção mais low carb para a noite é uma alternativa de se manter na linha”.

Não existe fórmula pronta quanto ao número de refeições que deve-se fazer por dia

Essa é uma dúvida bastante frequente ao montar uma dieta: quantas refeições devo fazer por dia? E, a resposta é que não há um número exato ou universal. Segundo a nutricionista, apesar de afirmar que não existe uma regra, há dois cenários mais comuns para essa questão: “Há pessoas que não sentem fome e não tem tempo para comer de 3 em 3 horas. Nesse caso, podemos fazer 3 refeições diárias completas. Já quem quer ganhar massa magra, por exemplo, o consumo de 6 refeições menores, comendo de 3 em 3 horas, já tem um resultado melhor”.

Vale lembrar que é sempre recomendado visitar um profissional para alinhar qual a melhor alternativa.

Quais são os principais alimentos que não podem faltar na dieta ao longo do verão?

“Sempre devemos pensar em uma alimentação muito leve, além da hidratação”, citou Carolina. Dentre as bebidas, ela indicou consumir muita água, água de coco, sucos, frutas, com ênfase para a melancia e melão – que são ricos em água. E, também recomendou uva, alface, abobrinha, folhas e grãos integrais, sendo os dois últimos responsáveis por acelerarem a saúde do intestino.

Além da hidratação, alimentos ricos em betacarotenos, que protegem dos raios UV, também cumprem um papel importante nas dietas. São esses: cenoura, abóbora, beterraba, mamão, manga e batata-doce.

Aprenda quantos litros de água deve-se beber por dia

De acordo com a nutricionista, a quantidade de litros de água ideal para consumir por dia é de 35ml por quilo de peso. Ou seja, tudo depende do seu peso:

50kgs: 1,75L de água por dia

60kgs: 2,1L de água por dia

70kgs: 2,45L de água por dia

80kg: 2,8L de água por dia

90kg: 3,15L de água por dia

100kg: 3,5L de água por dia

Há quem diga que beber água durante as refeições não faz bem. Verdadeiro ou falso?

“Verdadeiro. Atrapalha a digestão. Quando ingerimos líquidos – seja ele qual for, inclusive água – estamos diluindo o suco gástrico, atrapalhando a chegada e a ação de enzimas digestivas. Acabamos sobrecarregando o processo digestivo e reduzindo a absorção de vitaminas e minerais”, informou Carolina Dias.

Que tal uma água saborizada?

A desidratação e a perda de sais minerais são algumas das principais preocupações que devemos ter no verão, tudo isso por conta do aumento da transpiração. Ou seja, toda atenção para a hidratação é pouca.

“Uma dica bacana, que ajuda na hidratação e também repõe vitaminas e sais minerais, são as águas saborizadas. Água onde adicionamos frutas cortadas, trazendo sabor, aroma e hidratação”, recomendou a nutricionista.

Confira como fazer água saborizada:

Receita de água saborizada

Ingredientes:

1L de água

1 laranja cortada em rodelas

10 folhas de hortelã

10 aceleras amassadinhas

Modo de Preparo:

Em uma jarra, coloque todos os ingredientes Refrigeração a bebida por 6h

*Sob orientação e supervisão da repórter Cláudia Callado