Direcional abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Direcional, construtora que atua há 40 anos no mercado brasileiro, abriu novas vagas em várias cidades do território nacional. Acompanhe as colocações disponíveis, e mais informações sobre como se inscrever, abaixo!

Direcional abre novas oportunidades de emprego

A Direcional, construtora pioneira no Brasil, é uma referência nos projetos “Casa Verde e Amarela”, participando das três faixas do programa, onde são ajudadas mais de cinco mil famílias mensalmente.

A companhia possui mais de cem mil unidades construídas e entregues e está presente em 13 estados brasileiros. Atualmente, a Direcional conta com seis mil colaboradores, que em parceria com a empresa realizam o sonho da casa própria de muitos brasileiros.

Fundada no ano de 1981, na cidade de Belo Horizonte, a empresa era responsável por construir obras públicas e diversos empreendimentos da época.

Veja, a seguir, as vagas disponíveis para ocupação:

Estágio em Engenharia Civil – Acompanhamento de Obras;

Assistente de Suprimentos;

Assistente Administrativo Jurídico;

Estágio em Engenharia de Suprimentos;

Estágio em Engenharia Civil;

Analista Fiscal PI – cargo temporário;

Auxiliar de Cobranças;

Analista Financeiro PI – cargo temporário;

Assistente Financeiro – Contas a Receber;

Estágio em Engenharia Civil – Canteiro de Obras;

Assistente de Atendimento;

Estágio em Técnico de Segurança do Trabalho.

A empresa deixará à disposição dos novos contratados, remuneração compatível com o mercado, além de diversas vantagens, como refeitório, programa de treinamento, seguro de vida, vale transporte, vale refeição e alimentação.

Como se inscrever

Para fazer parte da construtora Direcional, os candidatos interessados deverão realizar sua candidatura através do site de participação.

Todas as funções citadas acima exigem diferentes qualificações, sendo necessário atentar-se a isso no momento do preenchimento da ficha cadastral.

