Direcional tem vagas de emprego pelo país

A Direcional, construtora pioneira do Brasil, está contratando novos profissionais em várias regiões do país. As vagas são para ocupar diferentes funções dentro da empresa, além de exigirem diferentes qualificações. Veja, a seguir, os cargos e benefícios oferecidos pela companhia!

Direcional abre novas oportunidades para o Brasil

A Direcional, companhia de grande renome no setor da construção, está presente há quatro décadas no Brasil, sendo uma referência no projeto “Casa Verde e Amarela”. A empresa já entregou milhares de obras durante todos esses anos, e está presente em diversos estados do território nacional.

Confira as vagas disponíveis pela empresa:

Assistente de Atendimentos;

Estagiário Técnicos de Segurança do Trabalho;

Estagiário em Engenharia Civil;

Assistente Administrativo (Setor Jurídico);

Engenharia Civil (Acompanhar Obras – Estagiário);

Assistentes de Suprimentos;

Engenharia de Suprimentos – Estagiário;

Auxiliares de Cobrança;

Analistas Fiscais PI – Vaga Temporária;

Analista Financeiro PI – Vaga Temporária;

Assistentes Financeiros (Contas a Receber);

Estagiário em Canteiros de Obras (Engenharia Civil).

Além da remuneração, a Direcional oferece aos novos recrutados um pacote de benefícios, como assistência de vida, vale alimentação, assistência odontológica, PLR, vale transporte, plano médico e programa de treinamentos.

Todos os cargos exigem diferentes requisitos e estão disponíveis em várias cidades do país, sendo necessário conferir todas as informações antes de finalizar a sua candidatura.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções disponíveis pela Direcional, os candidatos devem preencher sua ficha cadastral e atentar-se principalmente aos campos obrigatórios, pois é através deles que a empresa entrará em contato posteriormente. As inscrições podem ser realizadas através do site de candidatura.

