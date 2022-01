Fatores diretos e indiretos impactam no planejamento financeiro pessoal, fazendo com que muitas pessoas negligenciem a poupança. Muitas são as razões pelas quais as pessoas adiam a sua poupança e o planejamento financeiro. Entretanto, essa ausência pode fazer com que não consiga alcançar suas metas pessoais.

Direcione seu fluxo financeiro e faça da poupança um hábito

Por isso, é importante que o planejamento financeiro pessoal, e, por conseguinte, a poupança seja algo implícito na sua rotina. Visto que, ao realizar um controle de seus gastos, estará registrando algo que já ocorre na sua vida, seja de forma planejada ou não.

Faça um mapeamento de sua situação financeira pessoal

Sendo assim, é relevante que você tenha esse controle para que essa ausência não se torne um fator contra você. Por isso, é viável que faça um mapeamento de sua situação financeira pessoal, considerando suas particularidades e definindo suas metas.

Ferramentas de gestão

Para essa finalidade, você pode fazer o uso de ferramentas de gestão, como o Trello, por exemplo, visto que permite que você construa um planejamento, considerando um longo prazo.

O planejamento financeiro inicial deve focar em modificar seus hábitos

Posteriormente, você pode viabilizar valores fixos para a sua poupança. Entretanto, o planejamento financeiro inicial deve focar em modificar seus hábitos para que você adquira hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Possíveis trocas econômicas

Por exemplo, você pode trocar de um cartão de crédito comum por um cartão de crédito isento de tarifas, de modo que direcione o valor que seria dessas tarefas para a sua poupança. Dessa maneira, poderá modificar pequenos fluxos, de maneira que você poderá obter valores consideráveis em longo prazo, bem como você irá modificar a sua relação com o seu dinheiro.

Certamente, um planejamento financeiro para uma pessoa que se encontra numa situação financeira negativa requer flexibilidade e adaptação. Sendo assim, adapte esses pontos para que você faça trocas pertinentes a sua rotina, de modo que consiga planejar todos os gastos, independentemente do valor.

Conceitue a poupança como um hábito

Dessa forma, com o passar do tempo, você poderá evoluir dentro do seu plano e modificar suas metas, bem como realizar uma gestão mais assertiva quanto aos valores poupados.

Entretanto, quando você adquire o hábito da poupança, questiona naturalmente os seus impulsos de compra; o que pode ser muito positivo para que você eleve o seu fluxo financeiro pessoal, sem que sinta que está fazendo um sacrifício. Portanto, o equilíbrio é fundamental para que você direcione esse fluxo e faça da poupança um hábito de rotina.