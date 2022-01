Direito: Empresa abre vagas de estágio para estudantes com deficiência

A busca por igualdade e mais oportunidades dentro do ambiente profissional tem levado muitas empresas a desenvolverem programas de diversidade.

Martorelli Advogados, com unidades em Recife, São Paulo, Salvador e Maceió, segue investindo em novas políticas de seleção de estagiários com a intenção de tornar a empresa mais igualitária e diversa.

O escritório acredita que esses são os caminhos para que o mercado jurídico seja um espaço de superação dos preconceitos e desigualdades.

Recentemente, o escritório lançou o programa Menos Barreiras, formatado para estimular a contratação de pessoas com deficiência para o estágio jurídico.

Com vagas abertas para recebimento de currículos, o escritório possui atuação em diversas áreas do Direito, como Tributário, Trabalhista, Empresarial, Ambiental, Cível, Consumidor e Família.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Comitê de Diversidade, Inclusão e Compromisso Social de Martorelli Advogados, conta com a coordenação da advogada Nathalia De Biase e tem como meta atingir por volta de 15% dos estagiários advindos do programa nos próximos cinco anos.

Mais do que oferecer vagas de estágio, o Menos Barreira tem por objetivo erradicar as condutas e ideias capacitistas enraizadas na sociedade, principalmente dentro do mercado profissional.

“O Programa Menos Barreiras, foi lançado oficialmente em setembro deste ano, mas, muito antes disso, investimos no desenvolvimento da cultura de diversidade interna, bem como na produção de conteúdos direcionados. Temos como norte a concepção de que inclusão e a diversidade devem ser pauta tanto em nossa sociedade de advogados quanto nos demais espaços de que fazemos parte”, explica Nathalia.

Já nos primeiros dias, o Menos Barreira foi contemplado com a contratação de sua primeira estagiária em Direito.

“Para que tudo fosse bem arranjado, no primeiro momento mapeamos as ferramentas e as tecnologias do escritório de modo a garantir que todas eram suficientemente acessíveis, bem como viabilizamos algumas mudanças na estrutura física da nossa unidade em Recife para melhor receber a nova profissional”, esclarece a advogada.

Para concorrer às vagas

“Para participar dos processos de recrutamento e seleção do Programa Menos Barreiras, o candidato deve ser pessoa com deficiência, estar matriculado em curso de bacharelado em Direito em instituição reconhecida pelo MEC e enviar currículo para Rafaela Gaudêncio no e-mail rafaela.gaudencio@avembrasil.com”, explica a advogada Nathalia De Biase.

A seleção é realizada pela área de Recursos Humanos (RH) e pelos líderes das áreas especializadas.

“Os estagiários poderão ingressar em uma das áreas do Direito em que o escritório atua, sendo certo que sempre serão respeitadas as suas individualidades e preferências, de modo que o estudante possa desenvolver suas potencialidades e conhecer a atuação da advocacia corporativa como um todo”, explica a coordenadora do projeto.

O Comitê de Diversidade, Inclusão e Compromisso Social

Lançado no ano de 2019 com intuito de criar políticas e iniciativas que contemplem a inclusão e a diversidade dentro do escritório, o Comitê hoje é uma das referências do Martorelli Advogados para programas que visam a dar oportunidade e acesso a vagas para estudantes e advogados de diferentes públicos na área do Direito.

Além do Programa Menos Barreiras, voltado às pessoas com deficiência, hoje existem também o Programa Igual por Direito, para estagiários pretos e pardos, e o Programa Longevidade, que visa a dar oportunidade de estágio a estudantes com mais de 55 anos de idade.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Martorelli Advogados.

