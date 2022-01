Discussão, beijo e ameaça de desistência: primeira festa do líder movimentou o ‘BBB 22’

Demorou, mas parece que o “BBB 22” finalmente pegou no tranco. Durante a primeira festa do líder na madrugada desta quinta-feira (27), diversos acontecimentos movimentaram a casa mais vigiada do Brasil.

O iBahia, que não perde nenhum detalhe, separou os momentos mais comentados para você não ficar de fora dos acontecimentos importantes do reality. Confira:

“Eu quero ir embora!”

Natália ficou abalada após flagrar Lucas e Eslovênia aos beijos na pista de dança e ameaçou deixar o programa, mas foi contida por Maria que a impediu de apertar o botão de desistência.

“Você não vai apertar nada enquanto você não estiver sóbria”, disse a atriz. “Eu tô sóbria, eu quero ir embora”, gritou Natália enquanto chorava. “Você não vai embora agora! Você não vai, você está de cabeça quente”, respondeu Maria.

Detonou o neto de Silvio Santos…

Rodrigo não teve papas na língua na hora de detonar Tiago Abravanel durante uma conversa com Jessilane. O brother resolveu desabafar com a sister sobre alguns movimentos que percebeu no jogo.

“Não dá mais pra chegar pro Tiago e dar coração (no queridômetro) quando o cara é um bananão, o homem quer ficar bem com todo mundo e diz que lá fora gosta de jogo, gosta o caralh*, gosta de ficar bem com todo mundo”, disse.

… E o marido de Maíra Cardi também!



O brother ainda falou sobre Arthur Aguiar, disse que o ator possuía um “put* desvio de caráter”, tentou dar uma chance ao colega de confinamento, mas percebeu o jogo dele.

“Dei uma chance pra esse cara […] Mas acabei de pegar um monte de desvio de caráter do cara, o cara fica aqui escondidinho pegando as pessoas que estão sem grupo e trazendo pra ele, tentando achar um cara de vilão. Vai tomar no c* dele”, finalizou.

Linn da Quebrada x Naiara Azevedo

Após Natália ameaçar deixar o reality depois de ver Lucas e Eslovênia aos beijos, Linn da Quebrada discutiu com Naiara Azevedo. A sertaneja resolveu discursar para a sister que chorava na cama quando recebeu um corte da atriz.

“Por favor presta atenção você jogando o sonho da sua vida fora e você tá fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa. Porque eu, Naiara, na frente do Brasil inteiro…”, iniciou a cantora antes de ser interrompida.

“Isso não é sobre você Naiara”, disparou Linna. Em outro momento, sem a presença de Natália, as sisters continuaram o bate-boca. “Eu tava tentando ajudar, não quer ajuda. Eu não vou deixar ela voltar por causa de macho não”, disse Naiara.

“Não precisa fazer pressão na cabeça dela, Naiara. Você também queria apertar a bost* do botão e porque a gente falou ‘vai dormir’? A gente não ficou enchendo a sua cabeça”, soltou a atriz.

Teste de paciência?



Durante a festa do líder, Paulo André apareceu irritado após a insistência de Naiara Azevedo em conversar com o brother.

“Por que você se afastou?”, perguntou ela. “Eu não me afastei”, respondeu. “Olha para mim. Estou falando com você. Por que está olhando para frente?”, questionou. “Está conversando sério? Eu não me afastei. Eu estou de boa. Estou falando com todo mundo da casa”, respondeu Paulo.

Logo depois, a sister demonstrou não ter gostado da forma que a conversa estava acontecendo. “Eu estou falando com você. Olha no meu olho. Não gosto de conversar olhando para o lado”, soltou. “Não estou conversando sério com você. No dia que eu conversar sério com você, vou olhar no seu olho. Eu estou de boa”, respondeu Paulo.