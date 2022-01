Dois dias após reatarem, Aline Mineiro e Léo Lins terminam namoro; saiba motivo

Dois dias após anunciar nas redes sociais que havia voltado com Léo Lins, Aline Mineiro revelou que os dois colocaram um ponto final na relação mais uma vez. Em entrevista para Leo Dias, do Metrópoles, a ex-peoa falou sobre as motivações para o término.

Curtindo uma viagem na Disney, que marcaria a nova fase do casal, os dois tiveram atritos e decidiram terminar, mas o passeio continua. “Houve um atrito, mas eu estou aqui, a gente vai curtir a viagem tranquilo. Está tudo normal, estamos aqui com volta prevista para o Brasil, no dia 8”, explicou a musa para o jornalista.

“A gente acabou discutindo e por estarmos discutindo a um bom tempo sobre várias coisas relacionadas a nossa relação, isso acabou nos cansando e o Léo resolveu terminar. Mas vamos continuar nessa viagem juntos, já está tudo certo, é uma coisa que os dois queriam muito, não acho legal cancelar”, completou.

Apesar do fim, Aline não descarta uma possível volta do casal no futuro. “Podemos voltar também amanhã, podemos voltar depois. Questões de relacionamento né, mas por enquanto é isso”, finalizou.