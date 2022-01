Domingo no TCA: primeira edição acontece no próximo dia 9 com projeto de verão da OSBA

Após dois anos intensos de programação virtual e a retomada aos concertos presenciais em novembro de 2021, a Orquestra Sinfônica da Bahia volta a marcar presença no calendário soteropolitano com o “Verão da OSBA”, que será realizado na Sala Principal do Teatro Castro Alves, no dia 9 de janeiro, às 11h. Os ingressos estarão à venda por R$1 (inteira) e R$0,50 (meia), na bilheteria do teatro, somente no dia, a partir das 9h, com acesso imediato do público à plateia.

O programa dos três concertos do “Verão da OSBA” traz a música do compositor romântico alemão Johannes Brahms (1833-1897) com as obras “Dança Húngara nº 5” e “Sinfonia nº 1 em Dó menor, op.68”. Para Carlos Prazeres, a escolha do programa dos concertos de verão, os primeiros de 2022, está diretamente ligada às comemorações pelos 40 anos da OSBA neste ano. “A primeira sinfonia de Brahms foi apresentada na maturidade do compositor, aos 43 anos, e achamos propício que o primeiro concerto do ano em que a OSBA completa 40 anos traga uma obra que reflita a maturidade”, diz o maestro. Já a outra obra da parte clássica do concerto, a “Dança Húngara nº 5”, é uma das mais conhecidas do compositor alemão; é bastante animada e permite uma maior interação entre os músicos e o público.

A parte popular do programa do “Verão da OSBA”, que já é tradicional do projeto, faz um passeio por diferentes momentos da música popular brasileira, como “Morena Tropicana” e “Anunciação”, de Alceu Valença; “Pro dia Nascer Feliz”, do Barão Vermelho e “Canto de Ossanha”, de Vinícius de Moraes e Baden Powell; “Bananeira”, de João Donato, além de clássicos do rock como “Rock and Roll All Night”, da banda estadunidense Kiss e “Under Pressure”, da banda Queen em parceria com David Bowie.