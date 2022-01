Dominique descobre caso de Luísa e Dom Pedro e humilha mãe em ‘Nos Tempos do Imperador’

Os próximos capítulos de ‘Nos Tempos do Imperador’ promete fortes emoções ao núcleo de Luísa (Mariana Ximenes). De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Dominique (Guilherme Cabral) vai descobrir o caso da condessa com Dom Pedro 2 (Selton Mello) e vai detonar a mãe.

“Dominique, não seja cruel! Eu te amo tanto, meu filho! Não sabe como sofri quando seu pai o levou para a Europa. Eu não queria, mas ele me convenceu que seria melhor para a sua educação. A escola de Paris era muito melhor e… por favor! Me dê uma chance. Podemos recomeçar a partir de agora”, irá implorar Luísa ao filho.

“A partir de agora, por quê? O imperador não te quer mais? Eu sei porque você escolheu ficar no Brasil. Você é amante do imperador!”, rebaterá o jovem.

“Não se trata de um caso, de infidelidade. Ao contrário, foi tudo muito sôfrego para nós. Nos apaixonamos mesmo sabendo que jamais ficaríamos juntos. Eugênio sempre soube de tudo”, finalizará a condessa.