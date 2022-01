Douglas Silva alfineta Naiara Azevedo ao vivo e web vibra: ‘Foi com gosto’

Douglas Souza alfinetou Naiara Azevedo ao vivo na noite da última terça-feira (18) no “Big Brother Brasil 22”. Após Tadeu Schmidt anunciar a prova de imunidade para os participantes da “pipoca”, ele voltou para falar rapidamente com os famosos que ficaram na sala da casa mais vigiada.

“Quando a esmola é demais o santo desconfia. Explica melhor para mim, por favor? Estou acostumada a levar tanto chute nas costas”, disse a cantora no momento em que Tadeu reapareceu na tela.

“Para a gente, porque você não está sozinha”, rebateu o ator no mesmo momento. A sertaneja chegou a olhar para trás, mas não esboçou nenhuma reação.

Na web, os internautas vibraram com a cortada ao vivo. “Douglas já deu uma na Naiara. Foi com gosto”, escreveu um usuário. “O Douglas mandou muito situando a Naiara no lugar dela”, pontuou outra conta.

Veja o momento: