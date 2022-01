Douglas Silva é o primeiro líder do ‘BBB 22’; Rodrigo fica com o anjo

Douglas parece estar numa maré de sorte no jogo. Na noite de quinta-feira (20), o carioca já tinha garantido uma semana no confinamento ao vencer uma prova que valia duas imunidades. Ele e Arthur Aguiar disputaram juntos e levaram a melhor.

Também estão imunes Laís e Bárbara, que venceram a primeira prova de resistência do programa, que valia duas imunidades para os integrantes do Pipoca.

No próximo domingo acontece a formação de paredão triplo. O líder indica uma pessoa, que tem direito a contragolpe e coloca um outro alguém.

No confessionário, cada participante vota em duas pessoas. Depois, o indicado do contragolpe e os dois mais votados no confessionário disputam a prova bate e volta, e quem vencer escapa da berlinda.