Douglas Souza desiste do ‘BBB 22’ e Jaqueline Carvalho entra na vaga, diz colunista

Douglas Souza desistiu de ingressar no camarote do “Big Brother Brasil 22”. O atleta não estará na nova temporada do reality e sua vaga foi rapidamente preenchida por Jaqueline Carvalho, também jogadora de vôlei. As informações são de Fábia Oliveira, do Em Off.

O atleta que ganhou destaque nas olimpíadas, já estava em negociações avançadas para entrar na competição, ele chegou a se demitir do clube italiano Vibo Valentina. Segundo a colunista, ele pensou melhor e temeu as consequências que poderia sofrer futuramente em sua carreira no vôlei.

Jaqueline já tratou de colocar um emoji de girafa nas redes sociais, assinou com a agência Mynd8, que cuida da carreira de alguns ex-BBBs e já anunciou que volta às quadras apenas em maio.

O “BBB 22” estreia dia 17 de janeiro.