Doutor Estranho, Avatar e mais: confira os filmes mais aguardados de 2022

Com o retorno do público aos cinemas, a expectativa para o ano de 2022 é de grandes lançamentos e salas cheias. O ano deve trazer continuações de longas conhecidos dos fãs, como “Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura” e o aguardado “Avatar 2”, que ganha sequência 13 anos depois do primeiro filme.

Para quem gosta dos super-heróis, a Marvel e a DC já tem uma programação de lançamentos definida, que inclui séries e filmes, tanto para o cinema quanto para as plataformas de streamings.

Entre as estreias do ano, há também alguns filmes que foram adiados ou atrasados por conta da pandemia, como é o caso de “Top Gun: Maverick” e “Animais Fantásticos e Onde Habitam: Os Segredos de Dumbledore”.

Confira a lista de 20 filmes mais esperados em 2022:

1. Pânico 5 – 13 de janeiro

Sinopse: Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.

2. Morbius – 27 de janeiro

Sinopse: Um dos personagens mais atraentes e conflituosos da Marvel chega à tela grande, com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Perigosamente doente com uma rara desordem sanguínea e determinado a salvar outros de sofrer o mesmo destino que ele, dr. Morbius tenta uma jogada desesperada. O que a princípio parecia um sucesso radical logo se revela como algo potencialmente pior que a própria doença.”

3. The Batman – 3 de março

O retorno do Batman vai acontecer após uma série de adiamentos e com uma nova interpretação do personagem. No longa estrelado por Robert Pattinson, “The Batman” promete trazer o homem-morcego atormentado psicologicamente e encarando o passado da sua família.

Sinopse: Dois anos vigiando as ruas como o Batman (Robert Pattinson), causando medo nos corações dos criminosos, acabou levando Bruce Wayne às sombras da cidade de Gotham. Com apenas alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e o Tenente James Gordon (Jeffrey Wright) — entre a rede corrupta de oficiais e figuras importantes da cidade, o solitário vigilante se estabeleceu como a personificação da vingança entre os cidadãos de Gotham. Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham, apresentando uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas coloca o Maior Detetive do Mundo em uma investigação sobre o submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle / também conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / aka Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / também conhecido como Charada (Paul Dano). Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham.

4. Red: Crescer é uma Fera – 10 de março

O novo filme da Pixar traz um universo mais colorido e infantil para discutir a puberdade e aceitação do próprio corpo.

Sinopse: Mei Lee é uma garota de 13 anos que está dividida entre continuar sendo a filha zelosa de sua mãe e viver o caos da adolescência. Sua mãe protetora, e um pouco autoritária, Ming, nunca está longe dela — o que acaba se tornando uma realidade infeliz para a adolescente. E como se mudanças nos seus interesses, relacionamentos e corpo não bastassem, sempre que ela perde o controle dos seus sentimentos (o que é praticamente sempre), ela se transforma em um panda vermelho gigante.

5. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – 14 de abril

Sinopse: O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso bruxo das trevas Gerardo Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo bruxo. Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa, onde eles encontram velhas e novas feras e entram em confronto com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com as apostas tão altas, por quanto tempo Dumbledore pode permanecer à margem do problema?.

6. Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura

A continuação do primeiro longa de Doutor Estranho chega aos cinemas neste ano. Após uma série de participações em outros filmes da Marvel, Stephen retorna para viver as próprias batalhas.

Sinopse: Agora que o Homem de Ferro e o Capitão América partiram após uma batalha feroz em Vingadores: Ultimato, o ex-cirurgião genial e o mago mais forte de todos, Doutor Estranho, deve desempenhar um papel ativo como uma figura central nos Vingadores. No entanto, usar sua magia para manipular o tempo e o espaço à vontade com um feitiço proibido que é considerado o mais perigoso de todos, abriu as portas para uma misteriosa loucura chamada ‘o Multiverso’. Para restaurar um mundo onde tudo está mudando, Strange busca a ajuda de seu aliado Wong, o Feiticeiro Supremo, e da Feiticeira Escarlate, a mais poderosa dos Vingadores, Wanda. Mas uma terrível ameaça paira sobre a humanidade e todo o universo que não pode mais ser feita apenas por seu poder. Ainda mais surpreendente, a maior ameaça do universo se parece exatamente com o Doutor Estranho

7. Top Gun: Maverick – 26 de maio

Inicialmente programado para ser lançado em 2020, o filme teve a estreia adiada duas vezes por conta da pandemia de Covid-19. Agora, o longa que traz de volta Pete “Maverick” Mitchell será lançado em maio deste ano.

Sinopse: Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell está de volta, rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial.

8. Jurassic World: Domínio – 9 de junho

Sinopse: Quando a jovem Maisie é sequestrada por contrabandistas de dinossauros, Owen e Claire saem em busca de encontrá-la e resgatá-la, e sua jornada os leva para um habitat de dinossauros operado por uma corporação global com um plano sinistro… que, agora, está sendo investigada até por Alan Grant e Ellie Sattler.

9. Lightyear – 16 de junho

A sinopse oficial diz que a aventura sci-fi apresentará a história de origem definitiva do herói que inspirou o boneco, apresentando o explorador do espaço que ganharia uma legião de fãs.

10. Thor: Amor e Trovão – 7 de julho

Ainda não se sabe muito sobre a sequência do filme do super-herói mas, Natalia Portman está de volta ao papel de Jane Foster e ao que tudo indica ela deve assumir o título de Thor em algum momento.

11. Adão Negro – 28 de julho

A escala de poder vai mudar a DC com a chegada de Adão Negro. O anti-herói dos quadrinhos vai ganhar as telonas com Dwayne Johnson, que vem prometendo uma versão mais brutal do personagem. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

12. Don’t Worry Darling – 23 de setembro

A trama segue uma dona de casa infeliz na década de 1950, numa comunidade utópica isolada, no deserto da Califórnia. Quando a mulher descobre um fato perturbador, sua vida aparentemente perfeita é abalada. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

13. Missão Impossível 7 – 30 de setembro

O sétimo filme da famosa franquia que consagrou Tom Cruise será lançada em 2022, mas ainda não teve a sinopse oficial divulgada.

14. Homem-Aranha Através do Aranhaverso – 6 de outubro

Quem disse que não vai ter Homem-Aranha em 2022? Depois do sucesso do primeiro Aranhaverso, que chegou até a ganhar um Oscar, agora é hora de passear por outras realidades no novo longa. Como o próprio título sugere, Miles Morales vai ter que passar por outros mundos e encontrar versões alternativas do Amigão da Vizinhança.

15. Halloween Ends – 13 de outubro

O assassino Michael Myers volta para encerrar a nova trilogia e atormentar mais um vez Laurie Strode e sua família.

16. The Flash – 3 de novembro

Sinopse: O enredo acompanha a viagem no tempo de Barry Allen/Flash para impedir o assassinato de sua mãe. Porém, quando ele retorna ao presente, sua mãe ainda está viva mas o mundo é um pesadelo. A Liga da Justiça não existe e Barry deve fazer tudo o que puder para consertar as coisas… Ou o mais próximo disso possível.

17. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – 10 de novembro

O novo filme da Marvel deve responder a grande perguntou que ficou após a morte do ator Chadwick Boseman: quem vai ser o novo Pantera Negra? Ainda sem sinopse oficial, não se sabe muito sobre o filme, mas Riri Williams (Dominique Thorne) deve estrear como a futura Coração de Ferro, e o príncipe submarino Namor, que deve ser interpretado pelo ator Tenoch Huerta.

18. Creed III – 23 de novembro

Apesar de Sylvester Stallone provavelmente ficar de fora do terceiro longa, Creed volta para dar continuidade aos ensinamentos do lutador em um novo capítulo da sua história. Até o momento não foi divulgada a sinopse oficial, mas a grande novidade é a estreia de Jordan como diretor no longa.

19. Avatar 2 – 15 de dezembro

Depois de 13 anos do lançamento do primeiro filme, Avatar 2 vai finalmente chegar aos cinemas. O motivo de tanta demora foi que o diretor James Cameron quis desenvolver toda uma nova tecnologia de captura para fazer com que o retorno ao planeta Pandora fosse ainda mais impactante do que no primeiro filme.

A trama vai explorar um novo ambiente do planeta Pandora: os oceanos.

20. Aquaman e o Reino Perdido – 15 de dezembro