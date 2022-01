Droga Raia abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Droga Raia, maior empresa do setor farmacêutico no país, está contratando novos profissionais para o Estado de São Paulo. Os novos selecionados vão atuar no cargo de Atendente de Loja e Caixa na região leste do estado. Confira mais informações e todos os requisitos necessários para o processo de seleção, abaixo!

Droga Raia abre novas vagas de emprego para a região leste do estado de São Paulo

A Droga Raia, maior empresa brasileira do setor farmacêutico, está presente em mais de 20 estados do país, com mais de duas mil lojas. A empresa foi fundada no ano de 2011, e desde então vem crescendo cada vez mais dentro do seu segmento.

A Rede farmacêutica disponibiliza aos novos contratados no cargo de Atendente de Loja e Caixa, um ambiente de trabalho descontraído, de aprendizado e oportunidades de carreira dentro da companhia.

Acompanhe mais informações e quais os requisitos para as vagas:

Necessário possuir 18 anos completos;

Escolaridade de nível médio completo;

Disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, inclusive domingos e feriados;

Residir no estado de São Paulo;

Não é necessário possuir experiência anterior

Os contratados ficarão responsáveis por realizar o atendimento dos clientes dentro da loja, auxiliando em dúvidas, operando no caixa, reposição de produtos e mantendo a sessão organizada. Para participar os candidatos deverão gostar de trabalhar com o público.

Como se inscrever

Quer fazer parte da empresa Droga Raia? Para se candidatar ao cargo de Atendente de Loja e Caixa, os profissionais devem preencher uma ficha online através da página de participações.

Além da remuneração compatível ao mercado, a empresa oferece plano médico, auxílio academia, participação de lucros, plano de carreira, auxílio desenvolvimento, seguro de vida, VT, VR, plano odontológico e convênio com empresas parceiras.

