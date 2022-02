Drogaria Araujo tem 200 vagas de emprego em BH; veja cargos

A Drogaria Araujo está com 200 novas vagas de emprego disponíveis no cargo de Auxiliar de logística em Belo Horizonte. Confira, a seguir, a descrição do cargo, um pouco da história da marca e como se candidatar!

Drogaria Araujo abre 200 vagas em Belo Horizonte

Fundada há mais de 100 anos, em 1906, a rede de drogarias Araujo é a quinta maior do país. Tem mais de 250 lojas físicas espalhadas por 35 cidades em Minas Gerais, sendo considerada a maior do Estado.

São mais de 200 novas vagas de emprego para o cargo de Auxiliar de Logística, onde os novos contratados terão direito a diversos benefícios, tais como: Assistência médica e odontológica, Convênio farmácia, Participação nos lucros e resultados, Seguro de vida, etc. Veja os requisitos exigidos pela empresa:

Ensino médio completo;

Disponibilidade total de horário – Segundo e Terceiro Turno (Período da NOITE);

Disponibilidade para trabalhar na escala de trabalho 5×1 (trabalha 05 dias e folga 01);

Facilidade e disponibilidade de acesso ao Centro de Belo Horizonte.

Além dos requisitos básicos, é um diferencial se o candidato tiver experiência na área de Logística e/ou com manuseio de coletor de dados.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas ofertadas é necessário anexar o currículo atualizado clicando na oportunidade desejada, através do site de recrutamento e seleção.

