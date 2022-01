Duas lojas e uma clínica são arrombadas em Salvador

Uma clínica e uma loja de variedades foram arrombadas na manhã desta quinta-feira (13), na Rua Carlos Gomes, centro de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, dois homens praticaram os crimes.

Após o roubo, viaturas estiveram no local e avistaram suspeitos, ainda não identificados, correndo. Eles abandonaram um saco com itens roubados. A polícia segue fazendo rondas no centro da cidade para tentar prender os suspeitos.