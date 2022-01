Duas pessoas ficam feridas em um acidente na na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo (8) após um acidente na ladeira que liga o bairro da Fazenda Grande com o Largo do Retiro. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos se chocaram de frente e óleo ficou espalhado pela pista.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atendeu as vítimas, que eram os motoristas dos carros de passeio. Ambas foram encaminhadas para uma unidade médico, de nome não divulgado.

O trânsito ficou lento e equipes da prefeitura foram enviadas para fazer a limpeza da pista. Um guincho também esteve no local do acidente, removeu os veículos no final da manhã.