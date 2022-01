Duas pessoas morrem em acidente com caminhão no sudoeste da Bahia

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão na BA-641, no sudoeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, (PRE), o motorista do veículo perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. Após o choque, uma das vítimas foi arremessada para o acostamento e a outra ficou presa nas ferragens.

O acidente aconteceu na última segunda-feira (10), no trecho entre a cidade de Barra do Choça e o distrito de Lucaia, em Vitória da Conquista. O caminhão, que carregava materiais de construção, ficou totalmente destruído. Ainda segundo a PRE, não há informações sobre o que provocou o acidente ou o motivo para que o condutor perdesse o controle da direção. O caso será investigado pela Delegacia da região.