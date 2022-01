Dupla é presa por manter cinco crianças em cárcere privado; suspeitos são pastores

A prisão foi feita por policiais da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAÍ). A unidade recebeu uma informação da Polícia Civil do Estado do Ceará, com uma denúncia do Conselho Tutelar da cidade de Cruz.

“A mãe das crianças informou em depoimento que ela foi convencida a vir do estado do Ceará para Feira de Santana, por confiar nestas pessoas que se diziam pastores e prometeram uma vida mais tranquila do que a que ela tinha no Ceará, além de auxílio espiritual”, informou a titular da DAI, delegada Danielle Lima Matias dos Santos.

Ainda de acordo com a delegada da unidade, o homem, de 23 anos, é suspeito de estupro de vulnerável de uma das crianças.

Segundo o g1 Bahia, a SSP-CE informou que a família é assistida pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). As crianças tem entre 8 e 14 anos.

“Ele estava mantendo relações sexuais com uma criança de 12. Acionamos o conselho tutelar de Feira para acolhimento das vítimas”, disse Danielle Santos.

Os dois foram encaminhados para a delegacia para prestarem depoimento. A dupla passou por exames de corpo delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiada à disposição da Justiça.

Como o caso foi descoberto

De acordo com o g1 Bahia, o Conselho Tutelar de Cruz descobriu o caso após a família entrar em contato com os agentes via mensagem de aplicativo e relatar que estava em situação de maus-tratos, na Bahia.

Apesar de não conseguir passar informações sobre a localização dela, uma das vítimas conseguiu enviar uma foto da placa de um veículo.

Com esta pista, a Polícia Civil do Ceará deu início as investigações e conseguiram chegar até o paradeiro da família.

Criança estava sendo induzida a casar com suspeito

O delegado da cidade de Cruz, Júlio César Chiarini, informou que a menina mais velha, de 12 anos, estava sendo induzida a casar com o suspeito. A mãe negou a assinar os documentos que consentiam o matrimônio. As informações são do g1 Bahia.

Com a decisão da mãe da garota, ela foi trancada em um quatro com o suspeito, onde foi estuprada. Segundo informações da polícia, as outras crianças eram obrigadas a trabalhar e sofriam agressões dos suspeitos.

As vítimas foram acolhidas pelo governo da Bahia.

“A família foi acolhida e amparada e estamos tomando providências para que ela retorne ao Ceará”, relatou Júlio César Chiarini.