Duzentos e trinta novos leitos da Covid-19 serão abertos na Bahia

Foto: Divulgação

O governador Rui Costa anunciou, nesta quinta-feira (27), a ampliação do número de leitos da Covid-19 na Bahia. Segundo o gestor estadual, serão 230 novas unidades até o final de janeiro, divididos em leitos de UTI e de enfermaria. Espaços no Hospital Metropolitano e na Unidade Riverside, em Lauro de Freitas, estão na lista dos locais onde os leitos serão disponibilizados.

Além disso, Rui anunciou que vai reabrir o centro cirúrgico do Hospital Espanhol para realização de intervenções em pacientes com covid-19, se necessário. Ainda não se sabe quando a ala estará disponível. A Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) está organizando a logística prática para reabertura dos leitos.

As novidades foram anunciadas no Centro Administrativo da Bahia (CAB), durante uma coletiva de imprensa para entrega de 15 ambulâncias e a assinatura de 50 convênios para intervenções urbanas em diversos municípios baianos.

Novos leitos em Salvador

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Bruno Reis anunciou a ampliação de leitos em Salvador para atendimento de pacientes com síndromes gripais, em especial para o combate do vírus Influenza e da Covid-19. Ao todo, serão 48 novos leitos, sendo: