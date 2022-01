DXC abre empregos para Call Center em São Paulo

A DXC publicou novas vagas de emprego dentro do cargo de Analista de Atendimento. Além de oferecer um salário mensal compatível com o mercado, os futuros profissionais também terão direito a diversos benefícios. Confira mais detalhes abaixo!

DXC anuncia oportunidades para Analista de Atendimento

Recentemente, a empresa DXC publicou novas oportunidades de emprego distribuídas no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. No total, são 15 vagas efetivas para o cargo de Analista de Atendimento Call Center.

Dentro do cargo, os profissionais podem receber um salário dentro da faixa de R$ 1 mil a R$ 1,1 mil. Além disso, a corporação também oferece diversos benefícios aos futuros funcionários, dentre eles, podemos citar:

Auxílio creche;

Assistência odontológica;

Vale refeição;

Assistência médica;

Seguro de vida;

Vale transporte.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem respeitar alguns requisitos colocados pela corporação. Dentre eles, estão: possuir mais de 18 anos, ensino médio completo, boa digitação e conhecimentos intermediários em informática.

Além destes, a DXC também exige que os profissionais saibam se comunicar, seja de forma escrita ou verbal.

Como se candidatar

Para os interessados nas oportunidades em destaque, a candidatura pode ser realizada através da internet. Para isso, basta entrar no site de inscrição e selecionar o campo “Candidate-se”.

Vale destacar que todas as vagas são para o período da tarde, com uma jornada semanal de 36 horas no total. Desse modo, é fundamental ter disponibilidade nesse momento do dia para exercer as funções necessárias.

