Dynho Alves se irrita com provocação sobre suposto affair entre Mirella e Caio Castro

MC Mirella e Caio Castro viajaram juntos para curtir o Réveillon na Bahia, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, mas parece que Dynho Alves não gostou de ser provocado sobre o assunto. O dançarino se irritou ao ler o comentário de um internauta sobre a funkeira já ter feito a fila andar.

“MC Mirella já está com Caio Castro”, escreveu o usuário no Facebook. “E o que eu tenho a ver com isso”, rebateu o ex-peão. Dynho e Mirella deram um fim no casamento após a aproximação do cantor com Sthe Matos em “A Fazenda 13”.