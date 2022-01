O e-commerce é uma oportunidade para o empreendedorismo no comércio varejista. Entretanto, a administração de um comércio eletrônico requer adaptabilidade, objetividade e acompanhamento constante de forma estratégica.

e-commerce: oportunidade e desafio no empreendedorismo

A atuação empreendedora por meio de um e-commerce está cada vez mais popular. Visto que a internet é um amplo espaço que cria uma ligação entre o cliente e o produto. No entanto, para que essa ligação exista, é fundamental que a empresa crie um caminho positivo e saudável entre a marca e o seu público-alvo.

É necessário que o empreendedor entre no mercado de forma planejada

Sendo assim, a atuação através de um comércio eletrônico é uma oportunidade que possui muitos desafios. Já que é necessário que o empreendedor entre no mercado de forma planejada, considerando a volatilidade do mercado e a necessidade de não ficar aquém do seu potencial.

Matriz de Ansoff, Pest e Swot

Por isso, é fundamental que o empreendedor faça análises estratégicas, como a matriz de Ansoff, Pest e Swot, de modo que obtenha clareza sobre o mercado atual, os fatores externos não controláveis e a viabilidade do produto que oferece ao cliente.

O direcionamento do marketing digital

Dessa forma, tais análises poderão amparar os planejamentos estratégicos da gestão, como as ações de marketing digital; já que é necessário que trabalhe a sua marca, valorize o relacionamento com o público e diminua as etapas do processo de compra do cliente.

Gestão holística

Portanto, uma gestão empreendedora de um e-commerce deve considerar todos os fatores relacionados, de modo que a gestão empresarial seja holística.

Muitos fatores envolvem o comércio eletrônico

É necessário se atentar ao desenvolvimento do site, à disposição dos produtos; bem como, é fundamental realizar uma correta gestão de estoque e entender o que está sendo prometido ao público; já que ao não conseguir entregar um produto, por exemplo, a empresa cria um fluxo contraproducente para a sua imagem, sendo um fator difícil de reverter no mercado atual. Visto que o cliente é estimulado o tempo todo por novos entrantes empreendedorismo para que troque o produto de sua preferência.

É necessário estudar a concorrência e analisar as grandes marcas

Sendo assim, é necessário estudar a concorrência e analisar as grandes marcas. Dessa forma, o empreendedor direciona sua marca e evita criar processos negativos, evitando investir em projetos que tendem ao desuso, tornando a marca obsoleta. Ao direcionar assertivamente suas ações, o empreendedor eleva as suas chances de sucesso no e-commerce. Certamente, é de grande valia que a ação empreendedora ocorra estrategicamente desde a entrada da marca no mercado digital.