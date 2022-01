É ela! Claudia Leitte é a 1ª brasileira a se apresentar em evento no Walt Disney World

Avisa que é ela! Carioca de nascença e baiana de coração, Claudia Leitte é a primeira brasileira a se apresentar no Epcot, no Walt Disney World.

A presença da musa do axé foi confirmada nesta quarta-feira (12), no Garden Rocks Concert Series, uma série de shows que fazem parte da programação do EPCOT International Flower & Garden Festival, evento que enche o parque de flores e topiarias dos personagens favoritos.