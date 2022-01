É hoje!! Confira transmissão ao vivo do Fuzuê de Verão com Léo Santana

É hoje!! A Rede Bahia está em clima de verão e o iBahia vai transmitir ao vivo o programa da Bahia FM – Fuzuê de Verão. A partir das 12h, você vai conferir todos os detalhes do show exclusivo do cantor Léo Santana na nossa barraca de verão localizada na Prainha de vilas. O link para você assistir junto com a gente está logo abaixo. Não perca!

O Fuzuê de Verão acontece todas as quartas-feiras até o dia 26 de fevereiro. Nomes como Harmonia do Samba, Parangolé e Timbalada participarão do programa.

E não para por ai! Além de transmitir todo o Fuzuê ao vivo, o iBahia vai participar do bate papo com o cantor no quadro ‘iBahia sem baratino‘. Nessa edição, o artista irá responder as perguntas da redação e dos fãs.

Léo Santana no Estúdio de Verão da Rede Bahia (Foto: MottaPhotos)

Sobre o Verão Rede Bahia

A barraca Prainha Villas, localizada em Vilas do Atlântico, será palco do Estúdio de Verão da Rede Bahia. Até o final de fevereiro, a TV Bahia, o G1 Bahia, portal iBahia, a rádio Bahia FM e o Gshow Bahia vão produzir conteúdos especiais do local, com apresentação de programas, entrevistas, shows e transmissões ao vivo.

O diretor de conteúdo da Rede Bahia, Eurico Meira da Costa, destaca que “o estúdio de verão é uma das iniciativas do projeto de verão da Rede Bahia, que tem foco em produzir e entregar conteúdos de jornalismo e entretenimento através da integração de todas as mídias”.

O Bahia Meio-Dia do próximo sábado (8) será apresentado ao vivo do estúdio e, semanalmente, os telejornais da Rede Bahia terão entradas ao vivo direto da barraca. A expectativa é dividir com a audiência a energia da estação. “Nosso projeto multimeios quer valorizar a sensação de festa e alegria que o verão proporciona”, conclui do diretor de conteúdo Eurico Meira da Costa.

Confira aqui o Fuzuê de Verão