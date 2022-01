É hoje! Faustão estreia na Band com Zeca, Alexandre, Seu Jorge e mais; saiba detalhes

Faustão estreia seu programa na Band nesta segunda-feira (17), às 20h30. A fim de começar com o pé direito, o ex-global vai trazer para a atração nomes de peso como Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge.

Além de 30 bailarinas, Fausto Silva conta com o apoio da jornalista, Anne Lottermann, e do filho, João Guilherme Silva – coapresentadores do programa. Daiane de Paula e Carol Amaral ocupam o posto de repórteres da galera. Jaqueline Ciocci irá a campo em busca de novos personagens e histórias de superação.