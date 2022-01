É possível receber o vale-gás sem entrar no Auxílio Brasil?

O Governo Federal está se preparando para seguir neste mês de janeiro com os pagamentos de dois dos seus maiores programas sociais: o Auxílio Brasil e o vale-gás. Só que nos dois casos, ainda não se sabe ao certo quem serão os brasileiros que estarão nos dois benefícios daqui a duas semanas.

Nas redes sociais, essa falta de indefinição está fazendo muita gente ficar preocupada com a situação. E um dos usuários demonstrou essa preocupação em forma de pergunta. “Eu não recebo o Auxílio Brasil. Caso eu não consiga entrar, posso receber pelo menos o vale-gás nacional?”, perguntou ele em suas redes sociais.

De acordo com as regras do auxílio gás, todas as pessoas que estão no Cadúnico e que recebem no máximo meio salário mínimo de maneira per capita podem receber o benefício em questão. Por essa lógica, o número de indivíduos que poderiam receber o programa seria de 24 milhões de usuários.

Acontece, no entanto, que o Governo alega que não tem dinheiro para pagar o benefício para todas essas pessoas. Por isso, eles decidiram baixar uma espécie de decreto para reduzir ainda mais essas regras. É como se eles colocassem condições dentro deste círculo de atendimento acima.

A partir de então, eles decidiram que a prioridade de recebimento do vale-gás nacional seria das pessoas que estão no Auxílio Brasil. Esses são portanto os brasileiros que terão muito mais chances de entrar no novo benefício. Eles devem tomar todas as 5,5 milhões de vagas que estarão disponíveis.

Você Pode Gostar Também:

Críticas por falta de oportunidade

Tudo isso acaba jogando mais críticas pela maneira como o Governo Federal está lidando com esses auxílios sociais. Há quem diga que as pessoas que não receberam nenhum tipo de ajuda estejam tendo mais dificuldades para encontrar uma saída.

O próprio Auxílio Brasil foi pago tanto em novembro como em dezembro também apenas para as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família. Ninguém mais além deles conseguiu entrar no novo benefício.

A inclusão de novas pessoas no programa em questão deve acontecer ainda neste mês. Dos 17 milhões de usuários do Auxílio Brasil, o Governo Federal deverá escolher os 5,5 milhões que farão parte do vale-gás nacional.

Como vai funcionar o vale-gás nacional

De acordo com informações oficiais, o Governo Federal começou os pagamentos do vale-gás nacional ainda no último mês de dezembro. Naquele momento, no entanto, os repasses aconteceram apenas para as pessoas que moravam nas regiões mais atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais.

Agora em janeiro, eles deverão colocar mais gente no programa em questão. Só que ainda não se sabe ao certo quem são essas pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, eles deverão anunciar isso através dos aplicativos do Caixa Tem e do próprio Auxílio Brasil.

De acordo com o projeto oficial do vale-gás, a ideia é fazer um pagamento a cada dois meses, sendo que o primeiro aconteceu oficialmente em dezembro. Dessa forma, o segundo está marcado para acontecer apenas em fevereiro.