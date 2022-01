Edição de 2022 do Fies não vai usar nota do Enem 2021

Segundo nota divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), os estudantes que participaram da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) só terão acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre deste ano.

Sendo assim, para realizar a inscrição é necessário que estudante tenha realizado alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 2020.