Edição de Verão: ‘Spotify Singles’ promove encontro entre grandes artistas; saiba quem são

O verão, uma das estações favoritas dos brasileiros, combina com momentos de praia, piscina e muita música boa, isso sem contar nas dancinhas. Para proporcionar ainda mais possibilidades em sua playlist, o Spotify apresentou mais uma edição especial de verão do ‘Spotify Singles’ – que traz com exclusividade versões inéditas de músicas de grandes artistas brasileiros.

De 26 de janeiro a 16 de fevereiro, o programa apresenta exclusivamente no Spotify sete versões super diferentes de singles lançados por artistas no verão. As canções fogem bastante das versões originais e surgem em alguns dos gêneros mais consumidos em todo o Brasil como pisadinha, funk e brega funk, entre outros. Todas as faixas do ‘Spotify Singles’ especial de verão, assim como vídeos exclusivos dos artistas participantes, estarão disponíveis na playlist ‘Vem Verão’.

Confira a programação de lançamentos:

26/01: ‘Não Que Eu Vá’, do grupo Os Barões da Pisadinha

O grupo Os Barões da Pisadinha, artista brasileiro mais ouvido na plataforma em 2021, estreia o projeto do streaming. A faixa ‘Não Que Eu Vá’, originalmente uma pisadinha, ganhou a sua primeira versão em funk que conta com participações da a banda Parangolé e do DJ Lucas Beat. 31/01: ‘Imagina a Sentada’, da dupla Matheus & Kauan

Em 31 de janeiro, é a vez da dupla Matheus & Kauan, que lança o hit ‘Imagina a Sentada’, desta vez em versão de pisadinha.

02/02: ‘O Mundo dá Voltas’, do Grupo Menos é Mais

Quem chega na sequência é o Grupo Menos é Mais, que também apresenta a faixa ‘O Mundo dá Voltas’ em versão pisadinha no dia 2 de fevereiro. 07/02: ‘Fora de Si’, de LUDMILLA

A cantora LUDMILLA promete surpreender com uma nova versão em trap da música ‘Fora de Si’, que chega à plataforma no dia 7 de fevereiro. 09/02: ‘Pirâmide Social’, de MC Hariel

MC Hariel chega com tudo com uma versão em reggaeton de ‘Pirâmide Social’ com o feat da cantora Lourena em 9 de fevereiro.

14/02: ‘No Chão Novinha’, de Pedro Sampaio e Anitta

Quem também vai esquentar a temperatura é Pedro Sampaio. Em 14 de fevereiro, ele lança a faixa ‘No Chão Novinha’ novamente ao lado de Anitta, mas desta vez em uma versão em tecno brega. 16/02: ‘Barbie’, de Rebecca