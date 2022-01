Educação Infantil: prazo para matrícula na rede municipal é prorrogado

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) prorrogou, para a próxima quarta-feira (12), a matrícula da Educação Infantil. A medida foi tomada a pedido dos pais e responsáveis dos estudantes que foram contemplados no sorteio eletrônico ocorrido esta semana.

A matrícula deve ser realizada por pais ou responsáveis do aluno. É necessário apresentar a certidão de registro civil ou cédula de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação atualizados, além do Carão SUS, duas fotos 3×4 e laudo médico do estudante.