Ela não para: após Réveillon com Miley Cyrus, Anitta viaja com GKay e amigos

A poderosa não para. Após se apresentar no Réveillon da cantora americana Miley Cyrus, Anitta decidiu tirar algumas dias de folga com a amiga GKay e os influencers Lucas Guedez e Rafael Uccman. O grupo viajou para Aspen no Colorado, Estados Unidos.

Quem revelou a informação foi a influenciadora GKay, que registrou todos os momentos desde que chegou ao local. Anitta e os amigos alugaram uma casa e vão aproveitar o tempo para esquiar e fazer atividades na neve.

“Vou parar de fazer suspense, porque a gente está na neve! A gente está em Aspen! Neve, gente”, contou ela animada nos primeiros vídeos publicados nos stories.

A influencer ainda contou que sente dificuldade em seguir o ritmo frenético de Anitta durante a viagem e que quem organiza toda a programação é a cantora. “Ela vai botar a gente para fazer aula, para fazer tudo, amanhã. Sabe o que vai acontecer? Ela vai sair em debandada no esqui e quem vai ficar para trás? As bonecas. Porque eu, amor, não sei nem andar de patins, quem dirá de esqui”, brincou.