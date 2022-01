Eleições 2022: primeira via do título pode ser solicitada de forma virtual

Os eleitores que desejam votar pela primeira vez em 2022, já podem solicitar o título de forma virtual. Mesmo com a suspensão do atendimento presencial, os serviços eleitorais são feitos pelo site do TRE baiano e aplicativos da Justiça Eleitoral.

Para solicitar a primeira via do documento, os eleitores poderão ter ainda o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE).

Para acessar o NAVE, basta entrar no site do TRE-BA, e clicar na aba “Eleitor”, depois em “Serviços Online” e, por fim, em “Atendimento Virtual”. Dentro do NAVE, o eleitor terá a opção de conversar com o chatbot Maia, que dará as orientações necessárias.

Ainda é possível ter ajuda do atendente virtual, Maia, presente tanto no site do TRE-BA quanto no Telegram (@maiatrebot).

O NAVE dispõe também de central telefônica, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelo número (71) 3373-7000.

Como emitir a primeira via do título?

O eleitor deve apresentar um documento oficial de identidade com foto e comprovante de residência atualizado. Para homens a partir dos 18 anos, também é necessário apresentar documento que comprove a quitação com o serviço militar.

A atendente virtual Maia, irá direcionar o eleitor para o Título Net, onde é feito o cadastro.

Além da documentação, é preciso enviar uma selfie em que esteja segurando, de forma visível, o documento apresentado.