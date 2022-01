Eliezer choca participantes do ‘BBB 22’ com história de sexo a três: ‘Fiquei com medo’

O participante da pipoca, Eliezer, falou sobre uma experiência sexual no mínimo inusitada na noite da última quarta-feira (19) no “BBB 22”.

O empresário deixou os colegas de confinamento chocados ao relembrar um encontro que teve com uma mulher através de um aplicativo de relacionamentos. Após o “match” dado no aplicativo, eles conversaram e marcaram um encontro, mas ao chegar no local o marido dela também estava. “Ela falou: ‘A gente é um casal, você não leu a bio [descrição]?’, e eu falei: ‘Não!’”, relatou.

Sem ter muita saída ele acabou aceitando participar da experiência, mas se assustou com um momento em específico: quando o marido chegou nu com camisinhas e uma cinta com pênis de borracha. “Ele dava ordem para a mina dele fazer coisas comigo. Faz isso, aumenta, diminui, troca de posição”, disse.

Em uma das ordens o marido falou para ele tirar a camisinha e o brother discordou. “Aí eu falei: ‘Sem camisinha não’, aí ele: ‘Vai sem camisinha’, aí eu: ‘Não, então dentro não’. A gente começou a discutir ali”, contou.

“Cara, eu tava doido pra ir embora. Comecei a ficar desesperado, com medo mesmo. Achei que eles tinham me drogado para tentar fazer alguma coisa comigo”, revelou.

Ele até tentou deixar o local, mas a porta estava trancada. Em um outro momento a mulher foi na direção de Eliezer com a cinta, ele gritou um “não”, que acabou acordando o filho do casal. Logo depois, a mulher foi olhar a criança e o marido deus as chaves para ele ir embora.

Confira o relato: