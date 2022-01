Eliezer, do ‘BBB 22’, nunca usou pente no cabelo e já ficou preso no Vietnã

Confirmado na pipoca do “Big Brother Brasil 22”, o carioca Eliezer revelou que nunca usou pente no cabelo e nem possui o acessório em sua casa. O brother arruma os cabelos apenas com os dedos.

O empresário de 31 anos é adepto dos aplicativos de relacionamento, mas só os usa fora de sua cidade, Volta Redonda. No local onde mora, as pessoas acreditam se tratar de um fake e não acreditam que é realmente ele ali.

Eliezer ainda falou sobre alguns perrengues que já passou durante suas viagens pelo mundo. “Já fui atacado por macaco na Tailândia, fui picado por aranha marrom na Tailândia, e o meu braço necrosou. Já fiquei à deriva no mar da Ásia, fiquei preso no Vietnã por 10 dias, sem ter onde comer e não consegui voltar para o Brasil”, revelou.