Elza Soares: a estrela que veio do planeta fome

Cantora deixa legado que merece espaço de destaque na história da música brasileira e, felizmente, recebeu em vida o devido reconhecimento Elza Soares cantou publicamente pela primeira vez em 1953, no programa “Calouros em desfile”, apresentado por Ary Barroso na Rádio Tupi. A jovem candidata a cantora com 22 para 23 anos tinha uma vida de pobreza, para não dizer miséria, e buscava ali no palco do programa realizar o sonho de ser artista.

Nessa época, já era viúva, mãe de 4 filhos e tinha perdido outros 2, que morreram de desnutrição. Ela trabalhava como faxineira e acreditava no seu potencial de cantora, por conta dos elogios que recebia de amigos e parentes.

Pois foi essa mulher negra, da favela de Moça Bonita (hoje conhecida como Vila Vintém) no Rio de Janeiro, que chegou na Rádio Tupi naquele dia como mais uma caloura. Elza fez questão de contar diversas vezes durante a vida a história do que aconteceu ali naquele palco, de tão marcante que foi.

Sem roupa para a apresentação, ela usou um vestido da mãe, ajustado ao seu corpo 20 quilos mais magro, com alfinetes. Ary Barroso a recebeu a gargalhadas e, para tentar fazer piada da imagem da menina, perguntou de onde ela vinha. Elza respondeu firme: “do planeta fome” e cantou.

Ao final da apresentação, Ary Barroso declarou: “nasce uma estrela”! Ele acertou. Essa estrela brilhou e muito, mas na tarde desta quinta-feira (20), ela se apagou. Como disse sua assessoria em nota postada no perfil da artista no Instagram: “ela teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação”.

Mais do que lamentar, devemos agradecer a oportunidade de ter tido Elza Soares entre nós. Quem saiu do planeta fome, venceu o machismo, o racismo, a violência doméstica – venceu até a Covid-19 – e deixou um legado como o dela, precisa ter a vida celebrada, a obra cultuada e um espaço de destaque reservado na história da música brasileira.

Foram quase 70 anos de carreira, mais de 30 álbuns lançados e uma série de prêmios, conquistados apenas nos últimos 22 anos, quando Elza passou a ter o devido reconhecimento. Antes disso, era tratada pelo mercado da música no Brasil como uma artista de menor importância.

Chegou a ter uma fase de ostracismo, nos anos 1980, quando pediu ajuda a Caetano Veloso. Com o baiano, gravou Língua, canção definida como um samba-rap. A união de Elza e Caetano seria chamada hoje de um feat de sucesso, que recolocou a cantora em espaços de visibilidade. Mas ainda demorou mais um pouco para que ela recebesse o devido reconhecimento.

Para se ter uma ideia, o primeiro videoclipe da carreira da artista foi lançado apenas em 2017. O formato já era forte desde os anos 1980 e sempre foi uma forma de investimento das gravadoras para alavancar a visibilidade de bandas e artistas. Mas apenas aos 86 anos, com mais de 60 de carreira, ela teve esse reconhecimento.

Dos prêmios, o primeiro foi apenas no ano de 2000: “Melhor Cantora do Milênio”, segundo a BBC de Londres. Resultado de uma carreira internacional que começou de forma forçada, pois desde meados dos anos 1960 ela sofreu boicotes de contratantes brasileiros, que a acusavam de arruinar o casamento de Garrincha.

Além de cantora do milênio, Elza venceu 4 Grammy Latinos, Troféu APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Prêmio da Música Brasileira, Prêmio Multishow de Música Brasileira, WME Awards e mais uma enorme lista de conquistas e reconhecimentos. Por mais que esses prêmios não apaguem as violências e as tentativas de apagamento sofridas por Elza, saber que ela foi reconhecida em vida é uma alívio.