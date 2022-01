Elza Soares, carioca de nascença e cidadã soteropolitana

Elza Soares era carioca de nascimento e soteropolitana com título reconhecido. No último bate papo com o iBahia, o ícone da música brasileira falou sobre sua conexão com a Bahia – que vai muito além do título que recebeu pela Câmara Municipal de Salvador, em 26 de agosto de 2009 – e revelou que Caetano Veloso salvou a sua vida na época em que o filho, Garrichinha, faleceu.