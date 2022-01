Em 24 horas, 72% dos testes realizados em mini UPAs dão positivo para Covid-19

No primeiro dia de funcionamento, as quatro mini UPAs abertas pela Prefeitura de Salvador realizaram 476 testes rápidos para a Covid-19, sendo que 345 deram positivo para a doença, o que significa 72%.

As unidades atenderam 574 pacientes com sintomas gripais, número que corresponde a 88% do total de atendimentos. Todos esses apresentaram quadro clínico considerado leve. Dessa forma, nenhum paciente atendido precisou de internamento ou transferência para unidades de referências.

Ao todo, foram 645 atendimentos, sendo 191 no Imbuí, 208 na unidade de Itapuã, 155 no IAPI e 100 em Pirajá. De acordo com a prefeitura, as unidades, juntas, têm capacidade de atender até 1000 pessoas por dia.