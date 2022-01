Em 5 minutos: aprenda a fazer o famoso bolo de caneca

O bolo de micro-ondas é aquele “quebra-galho” para os dias em que bate preguiça de cozinhar ou que é preciso fazer uma refeição em pouco tempo. Conhecido também como bolo de micro-ondas ou bolo de copinho, em cinco minutos é possível ter uma verdadeira delícia em mãos. A receita do site Panelinha ensina a fazer a versão de chocolate, com cacau em pó, e ainda pode servir até três bolinhos a depender da medida dos ingredientes.

1. Numa tigela pequena, que vá ao micro-ondas, coloque a manteiga. Leve para derreter por 30 segundos, até que a manteiga fique líquida. Meça novamente as 3 colheres (com a manteiga já derretida) e transfira para uma tigela média. Se preferir, pode usar óleo.

2. Na tigela com a manteiga derretida, junte o leite e o ovo. Misture bem, com um batedor de arame ou com um garfo.