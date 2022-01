Em álbum inédito com Sorriso Maroto, Dilsinho realiza sonho de criança: ‘Juntos’

Mais um sonho de criança realizado. Esse é o sentimento de Dilsinho com o lançamento do projeto “Juntos”, ao lado do amigo e produtor Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, nesta quinta-feira (20).

O álbum inédito conta com 13 músicas, cada uma com um videoclipe que será lançado ao longo do primeiro trimestre deste ano. A música “Mensagem Apagada” é o carro-chefe do trabalho que promove a convergência do pagode romântico do Sorriso Maroto – representante do gênero nos anos 2000 – com o pagode mais pop de Dilsinho, cantor que alcançou projeção nacional em 2010. Foto: Divulgação

“Cara, para mim é a realização de um grande sonho estar com a galera do Sorriso. Eu sempre me vi muito imerso nas coisas em que o Sorriso produz. Se um dia eu pudesse imaginar fazer parte de uma banda, com certeza é o Sorriso Maroto”, disse Dilsinho emocionado. “Esse projeto surgiu de uma ligação que eu fiz com o Bruno, em 2020. Ele faz parte da produção do meu primeiro álbum, de 2014, e depois disso não nos desgrudamos mais. Esse é sem dúvidas um projeto especial e que a galera vai se emocionar muito com a gente”, continuou o príncipe do pagode.

Essa não é a primeira vez em que os caminhos dos dois artistas se cruzam. Dilsinho e Bruno Cardoso já estiveram juntos nas músicas “Pouco a Pouco” e “50 vezes”.

Bruno, por exemplo, é um grande incentivador do amigo, o comandante do Sorriso Maroto produz Dilsinho desde o primeiro disco.

“Eu fico muito feliz em saber de toda a influência, de todo esse impacto que a música do Sorriso tem no artista Dilsinho. Esse projeto é ainda mais prazeroso e latente por unir os universos dos dois artistas”, destacou Bruno. Foto: Divulgação

E os baianos já podem esperar, pois os artistas garantiram que vão sair em turnê com o projeto e um dos destinos será Salvador.

“Minha avó é baiana, meu pai é baiano, o meu avô era baiano, eu tenho uma conexão com esse lugar. O Sorriso tem toda uma história forte. Se depender de nós, esse projeto vai passar por aí com certeza”, destacou Dilsinho.

O novo trabalho marca também um momento especial da vida de Dilsinho, que realizou o sonho de ser pai recentemente com o nascimento da pequena Bella, de 6 meses.

Novos desafios da covid-19

Bruno ainda repercutiu o atual momento da saúde pública no Brasil. Com os números da Covid-19 e da H3N2 em avanço, o cantor ponderou sobre os alertas e cuidados que não só o setor do entretenimento deve ter, mas também toda a população.