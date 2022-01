Em clima de Carnaval, TRI Folia reúne provas esportivas e baile à fantasia em evento

O TRI Folia, organizado pela Diva Entretenimento e Rafael Peralva Assessoria, propõe a união da competição e da folia, no dia 19 de fevereiro (sábado), a partir das 6h. Em clima do carnaval, o evento conta com provas esportivas como Triathlon e corridas, com um detalhe importante: a premiação para aquele que for caracterizado com a fantasia mais original. Ou seja, será um concurso de fantasia! Os atletas mais bem produzidos (03 homens e 03 mulheres na corrida e no Triathlon) ganharão um kit com diversos prêmios, que serão divulgados até a data da festa.

O evento vai começar com provas festivas, das seguintes modalidades: Triathlon Sprint (750m natação / 20KM ciclismo / 05KM corrida); Corrida – 5KM; e Corrida – 10KM. Como as ruas não estarão fechadas, o triathlon do Tri Folia vai acontecer de forma controlada e festiva. A parte do ciclismo será realizada em grupo, com veículos batedores controlando a velocidade e protegendo os atletas. Pode ir com qualquer tipo de bicicleta e o uso de capacete é imprescindível.

A inscrição dá direito a participação em uma das três provas (Triathlon Sprint, com largada às 06h, Corrida 5km ou Corrida 10km, ambas com largada às 07h), número de peito, medalha de participação, hidratação durante a prova, serviço médico com ambulância; premiações do concurso de fantasia; festa no Pereira; e fotos gratuitas da prova no tiradas pelos profissionais do site triadephotos.com.br. A inscrição também contempla seguro para os atletas.

Ao final da competição esportiva, vai acontecer um baile, no restaurante Pereira, com direito a DJ e banda, além de frutas, água, e um super open Bar com cerveja puro malte, gin, espumante e vodca, até ás 11h30.

Sábado, 19 de fevereiro, a partir das 06 horas.

Triathlon Feminino – R$ 180

Triathlon Masculino – R$ 180

Corrida 5KM Feminino – R$ 180

Corrida 5KM Masculino – R$ 180

Corrida 10KM Feminino – R$ 180

Corrida 10KM Masculino – R$ 180