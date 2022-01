Em clima de Carnaval, Tuca Fernandes realiza a 2ª edição da ‘Varanda do Tuca’

Tuca Fernandes fará a 2ª edição da ‘Varanda do Tuca’ em clima de Carnaval. O evento acontece no dia 23 de janeiro, no Boteco do Carangueijo, no Itaigara, às 15h.

Nesta edição, o cantor trará um repertório com clássicos da sua carreira. “Vamos trazer, dentro das possibilidades, um pouco do nosso Carnaval pra nossa varanda, resgatando a alegria que é nossa, para passarmos por mais um momento difícil. Espero minha galera de fantasia pra curtir comigo”, disse o artista.

Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 80,00, através do Sympla, ou no próprio local.