Em comemoração aos 40 anos de carreira Lulu Santos faz show em Salvador

Em turnê que passará por 11 estados brasileiros, o evento nomeado de “Alô Base” terá show exclusivo em Salvador. O evento acontecerá no dia 13 de fevereiro às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos que custam em torno de R$ 70,00 a R$ 280,00 e já tem vendas disponíveis através do Sympla.

“2021 marca os 40 anos de lançamento do meu primeiro single, ou, como prefiro considerar, há 40 anos entre meu primeiro e o mais recente lançamento. A Singularidade ativou a dobra do tempo, serão 4 décadas em 100 minutos” adianta sobre o repertorio, Lulu Santos. Com repertório que mescla diferentes épocas e fases do artista, as músicas Tempos Moderno, Toda Forma de Amo e O Último Romântico marcarão presença.