Em meio ao avanço da Covid e H3N2, evento é marcado por aglomeração em Salvador; assista

Em meio ao avanço da Covid-19 e H3N2 em Salvador, centenas de pessoas foram até o Terminal Náutico da Bahia, localizado no Comércio, para prestigiar os shows de Péricles, Tiee, Revelação e Escandurras.

Através de um vídeo, publicado pelo ‘BNews’, é possível ver bastante aglomeração no evento enquanto uma das apresentações acontece no palco do evento.