Em menos de três meses Bahia acumula 2.336 casos de H3N2; óbitos chegam a 114

De 1° de novembro de 2021 até 25 de janeiro deste ano, a Bahia registrou 2.336 casos de Influenza A, do tipo H3N2, distribuídos em 214 municípios. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), nesta terça-feira (25).

Deste total, 1.079 (46,19%) são residentes em Salvador. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, dos 2.336 casos, 487 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram de internação, com 114 pacientes evoluindo a óbito.

Ainda segundo o boletim da Sesab, do total de óbitos, 58 são do sexo feminino e 56 do sexo masculino. A maioria ocorreu na faixa etária acima de 80 anos (61 óbitos). Outros 21 óbitos ocorreram em pessoas de 70 a 79 anos.