Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Cândida revela tragédia a Zayla; veja qual

Os próximos capítulos de ‘Nos tempos dos Imperador’ prometem fortes emoções. Cândida (Dani Ornellas) terá uma visão e alertará a filha sobre uma tragédia que vai acontecer com Guebo (Maicon Rodrigues).

Tudo vai começar quando o amigo de Jamil (Blaise Musipere) for para cama com Zayla (Heslaine Vieira). Arrependido, ele não terá coragem de encarar a filha de dom Olu (Rogério Brito) nos olhos e sairá correndo pelas ruas da Pequena África.

Inconformada, Zayla o colocará contra a parede. “Eu achava que estava com um homem, mas não: quando eu volto para o quarto, ele tinha fugido da minha cama feito menino assustado. Mas sei bem o que foi que te fez correr. Foi descobrir que me ama”, disparará a costureira.

Guebo assumirá o amor que tem pro Zayla, mas ainda assim vai manter sua posição. “Amo, não posso negar. Acontece que também amo a Justina. É diferente do que sinto por você, mas também é amor. Com ela, eu só conheci alegria. Enquanto a minha paixão por você só me trouxe sofrimento. É ela que eu quero do meu lado.”

Tempo depois, a costureira vai ver Guebo se casar com Justina (Cinnara Leal). As cenas serão exibidas a partir da próxima segunda (17).

Dívida de sangue

Justina, contudo, irá enfrentar turbulências nos primeiros dias casada. As discussões serão constantes, e o funcionário do trapiche vai em busca de Zayla. Cada vez mais envolvido, Guebo se verá com uma dívida de sangue com a antagonista interpretada por Heslaine Vieira. E ela que vai salvá-lo de uma emboscada. Desesperada com a visão de Cândida, ela não poupará esforços para mudar os planos do destino do amado e evitar que o jovem perca a própria vida.