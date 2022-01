Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Luísa vai para cima do filho após humilhação: ‘Não admito’

Em “Nos Tempos do Imperador”, Luísa (Mariana Ximenes) perderá a paciência com Dominique (Guilherme Cabral) e partirá para cima do filho após ser humilhada.

No capítulo desta terça-feira (25), a condessa flagrará o filho com uma carta dela e reclamará com a falta de privacidade. “Quem lhe deu o direito de abrir a minha correspondência? Não admito essa falta de respeito”, falará.

“Respeito?! Sendo amante do Imperador? A senhora não é digna do respeito de…”, dirá o rapaz que será interrompido com um tapa na cara daqueles. “Meu filho, eu…”, tentará argumentar Luísa. O jovem sairá correndo e fugirá da mãe.

Ele vai atrás de Tonico (Alexandre Nero) para desabafar com o vilão. Durante a conversa, ele deixará escapar que abriu uma carta da condessa e levou um tapa, o que atiçará a curiosidade do crápula.

Mais tarde, com a casa vazia, o político irá até o local buscar as correspondências de Luísa e descobrirá que ela é amante do imperador. Ele usará as provas para chantagear o monarca.