Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Samuel vê amigo morrer em seus braços; saiba quem

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Samuel (Michel Gomes) verá um amigo morrer em seus braços durante a guerra do Paraguai. Enviado por Tonico (Alexandre Nero), Bernardinho (Gabriel Fuentes) cairá em uma armadilha e não resistirá após um ataque.

Tudo começará após o político embriagar o jovem e colocá-lo em um navio para lutar na guerra, as cenas estão previstas para irem ao ar na próxima quinta-feira (13). Bernardinho ficará desesperado ao acordar na embarcação e se dar conta de que estará indo para a batalha.

Durante uma patrulha com Samuel, o jovem percebe uma presença estranha e ao abordá-lo verá uma criança com um bigode propositalmente pintado no rosto. “Está tudo bem, moleque. Não vou te fazer nenhum mal”, falará.

Acontece que tudo não passará de uma armadilha e um soldado inimigo aparecerá e atacará Bernardinho covardemente pelas costas. Samuel o matará, mas o amigo não resistirá aos ferimentos. “Fala para minha mãe que eu lutei como um homem de verdade. E obrigado por acreditar em mim… Eu… Eu…”, dirá antes de morrer nos braços do engenheiro.