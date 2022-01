Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Tonico ganha aliado para vingança contra Pedro; saiba quem

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico (Alexandre Nero) terá motivos de sobra para comemorar. O crápula conseguirá um valioso aliado para colocar em ação sua vingança contra D. Pedro II (Selton Mello) e Luísa (Mariana Ximenes). As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

Tudo terá início após o vilão flagrar os dois juntos no gabinete do imperador, seu “desconfiômetro” apitará e ele estará certo de que existe algo a mais entre eles. Decido a descobrir toda a verdade, o político se aproximará de Dominique (Guilherme Cabral), que já saberá do caso de sua mãe.

Para se aproximar de vez do rapaz, Tonico derrubará propositalmente um copo de suco nele. O vilão pedirá desculpas e pagará uma nova bebida para o jovem. Os dois conversarão e ao se despedir o político falará: “Meus parabéns! Gostei muito de lhe conhecer, visse? Pena que não podemos ser amigos…”.

“Ora, e por que não?”, perguntará ele. “O santo de sua mãe não cruza com o meu, sabe? Ela não gosta de minha pessoa. Não ia deixar”, falará o crápula. “Não sou mais criança, deputado! E quer ouvir um segredo? O fato de ela não gostar do senhor é mais um motivo para eu querer ser seu amigo!”, rebaterá Dominique.

Logo depois, o político dirá que o segredo será bem guardado por ele e os dois poderão ser amigos em sigilo. Após o jovem sair do local, Tonico comemorará o sucesso de seu plano. “Vai revoar, pirralho, revoe à vontade, que tu já está é aqui!”, finalizará.